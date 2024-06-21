حرب السيارات الكهربائية.. كم ضخّت بكين مليارات لِمُنافسة الغرب؟

وقد شكل هذا الدعم الحكومي السخي 18.8% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين بين عامي 2009 و 2023.

ومع ذلك، شهدت نسبة الدعم الحكومي إلى مبيعات السيارات الكهربائية انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت من أكثر من 40% في السنوات التي سبقت عام 2017 إلى ما يزيد قليلاً عن 11% في عام 2023.

يأتي هذا التراجع في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من هذا الشهر، بفرض رسوم جمركية أعلى على واردات السيارات الكهربائية الصينية. حيث يرى الاتحاد أن هذه المركبات تستفيد بشكل غير عادل من الدعم الحكومي، ممّا يشكل تهديدًا بإلحاق ضرر اقتصادي بمنتجي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، طالبت شركات السيارات الصينية حكومتها بفرض رسوم جمركية مماثلة على السيارات الأوروبية المستوردة التي تعمل بالبنزين، وذلك كردّ على القيود المفروضة من قبل بروكسل.

يُجادل الخبراء بأن دعم بكين للسيارات الكهربائية تضمن سياسات غير نقدية فضلت مصنعي السيارات المحليين على الأجانب.

وأشار سكوت كينيدي، رئيس أمناء في الأعمال والاقتصاد الصيني لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى أن الولايات المتحدة لم تُوفّر شروطًا جذابة كافية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية على أراضيها.

وأضاف كينيدي، “هناك بعض التوقعات، لكن بشكل عام، تباطأ مصنعي السيارات والحكومات الغربية ولم يُظهروا حماسة كافية.”

ولم يقتصر الدعم الحكومي على تطوير السيارات الكهربائية فقط، حيث كشفت وزارة المالية الصينية في السنوات الأولى لتطوير هذه المركبات عن قيام 5 شركات على الأقل بالاحتيال على الحكومة بمبلغ مليار يوان (140 مليون دولار).

وعلى الرغم من الدعم الحكومي المكثف ونمو سوق السيارات الكهربائية في الصين، إلا أن ذلك لم يُؤدّ إلى تعزيز الأرباح بشكل كبير.