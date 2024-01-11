فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية وكندا تتفقان على إعادة تبادل الوفود التجارية

بعد تعليق استمر لمدة خمس سنوات على نشاط مجلس الأعمال المشترك، وتوقيع مذكرة لتأسيس مجلس أعمال

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن اتحاد الغرف السعودية اليوم عن استئناف التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وكندا، بعد تعليق استمر لمدة خمس سنوات على نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.

وفي تصريح لرئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، أكد أن الاتحاد وقع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي-الكندي، وذلك في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

هذه الخطوة تأتي في سياق انفتاح آفاق العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا.

وأضاف الحويزي أن المذكرة تمثل بداية جديدة وإيجابية لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز التبادل الاقتصادي من خلال تفعيل أعمال مجلس الأعمال السعودي-الكندي.

يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة المتبادلة من الفرص الهائلة المتاحة في الاقتصاديين السعودي والكندي.

يأتي هذا الإعلان كخطوة إيجابية تعزز التواصل الاقتصادي بين البلدين، وتعكس التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل العلاقات التجارية في المستقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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