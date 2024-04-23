فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتجارةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةأعمالسوق العمل

السعودية: قريبًا تمكين موظفي الجهات الحكومية من مزاولة النشاط التجاري

إمكانية منح إجازة لموظفي الحكومة الذين يتطلعون لبدء مشاريعهم الخاصة، بهدف تمكين موظفي الجهات الحكومية الطموحين في مجال ريادة الأعمال.

فريق التحرير by فريق التحرير

يبدو أن موظفي الدولة في السعودية سيحصلون قريبًا على فرصة لمضاعفة دخلهم أو تحقيق حلمهم بإنشاء مشروع ريادي، بعد أن كان الموظف الحكومي في قطاعات الدولة يمنع من الجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة النشاط التجاري، ولكن قريبًا سيتمكنون من ذلك.

ففي خطوة طموحة، دعا مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة إلى تمكين موظفي الجهات الحكومية الطموحين في مجال ريادة الأعمال، من خلال إصدار قرار يهدف إلى تيسير إجراءات بدء المشاريع الخاصة.

تضمنت دعوة المجلس دراسة إمكانية منح إجازة لموظفي الحكومة الذين يتطلعون لبدء مشاريعهم الخاصة كرواد أعمال. كما طلب المجلس مراجعة الأدوات التشريعية والإجرائية المتعلقة بهذه الخطوة لتوفير بيئة مناسبة وداعمة لهؤلاء الموظفين الطموحين.

تضمن قرار المجلس دعوة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لدراسة إمكانية منح إجازة خاصة للموظفين الحكوميين الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة كرواد أعمال. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال داخل القطاع الحكومي.

وعقب استماعه إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 2024، حيث تم التأكيد على أهمية دور هذه الهيئة في دعم الريادة والابتكار في المملكة.

كما وجّه المجلس الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لتحديث بياناتها الإحصائية بشكل دوري وإتاحتها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين الإنتاجية والمشاركة في مشاريع التنمية الكبرى بالمملكة.

وفي ختام القرارات، دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات ذات العلاقة، لتطوير سياسات عمل مستدامة تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المساهمة بشكل فعّال في سلاسل الإمداد للمشاريع الكبرى وتحقيق أهداف الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...