السعودية تضبط متجراً إلكترونياً يضلل المتسوقين

ضبطت وزارة التجارة السعودية متجراً إلكترونياً مخالفاً ضلَّل المتسوقين، وأعلن عن تقديم جوائز عبارة عن سبائك ذهبية “عيار 21” وجوالات ومبالغ مالية عند التسوق وشراء مستحضرات التجميل، وسوّق لذلك عبر منصة “سناب شات”.

واتضح أن السبائك الذهبية بحجم “شريحة الجوال” مخالفة تماماً لإعلان المتجر، وتم استدعاء القائمين عليه، وإحالتهم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

ووفقاً للمادة الـ 11 من نظام التجارة الإلكترونية فإنه “يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله”.

ونص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية على عقوبات بحق المتاجر المخالفة تتمثل في غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.