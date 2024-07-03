السعودية تصدر 225 ألف سجل تجاري في النصف الأول

أصدرت وزارة التجارة السعودية 225 ألف سجل تجاري في النصف الأول من العام الجاري موزعة بين 104 آلاف سجل في الربع الأول بنمو 59%، و121 ألف سجل في الربع الثاني بنمو 78%.

وقد أعلنت وزارة التجارة السعودية عن ارتفاع عدد السجلات المُصدرة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 78% إلى 121 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و 518 ألف سجل تجاري في جميع مناطق السعودية.

وقد أصدرت وزارة التجارة السعودية نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثاني من العام 2024، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.

واستحوذت فئة الشباب “من الجنسين” على 38% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات في المملكة.

وتناولت النشرة الربعية التطور في القطاعات الواعدة في رؤية المملكة 2030، وأبرزت نمو السجلات التجارية في القطاعات الواعدة ممثلة في أنشطة: خدمات مناولة الحاويات، والخدمات اللوجستية، والنقل البري للركاب، والفنون والترفيه والتسلية، والحوسبة السحابية والألعاب الإلكترونية وغيرها، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

كما سلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً هاماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 17%، متجاوزة 40 ألف سجل تجاري للتجارة الإلكترونية بنهاية الربع الثاني 2024.