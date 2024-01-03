فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تصدر 1.4 مليون سجل تجاري 38% منها للسيدات

يتوقع أن تحقق السعودية نمواً سنوياً مركباً للتجارة الإلكترونية بنسبة 15% بين عامي 2020 و2025.

فريق التحرير by فريق التحرير

بلغ إجمالي السجلات التجارية التي أصدرتها وزارة التجارة السعودية أكثر من مليون و397 ألف سجل تجاري بنهاية العام 2023، واستحوذت فئة الشباب من الجنسين على 38,6% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، فيما بلغت نسبة السيدات 38% من إجمالي السجلات القائمة للمؤسسات.

وقد أصدرت وزارة التجارة نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2023 التي ترصد أهم تطورات القطاع، وتنامي السجلات التجارية والقطاعات الواعدة.
وكشفت الوزارة عن إصدار أكثر من 95 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع 2023، بزيادة 23% عن الربع المماثل للعام 2022.

وسلطت النشرة الضوء على السجلات التجارية في التجارة الإلكترونية التي تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، حيث نمت 24% إلى 37481 سجلاً بنهاية الربع الرابع 2023.

ويتوقع أن تحقق السعودية نمواً سنوياً مركباً للتجارة الإلكترونية بنسبة 15% بين عامي 2020 و2025.

كما قفزت السجلات التجارية المخصصة لخدمات الحوسبة السحابية بنسبة 40% إلى 1759 سجلاً بنهاية الربع الرابع 2023.
وتناولت النشرة أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة المرتبطة بقطاعات التقنية، والترفيه، والنقل، والسياحة وغيرها، وأبرزت النمو في أنشطة: تقديم خدمات الحوسبة السحابية، ونشر البرمجيات، والمنتجعات، والنقل البري للبضائع، والأندية البحرية، وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، مما يوفّر لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي فرصًا لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...