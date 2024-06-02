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التجارة السعودية تحذر: صَحّحوا أوضاع السجلات المنتهية لتجنب العواقب القانونية

تحذر وزارة التجارة التجار السعوديين أصحاب السجلات المنتهية، حيث تستعد الوزارة لاتخاذ إجراءات نظامية تلقائية لشطب السجلات المنتهية بعد إشعار رسمي.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت وزارة التجارة السعودية تحذيرًا حاسمًا لجميع التجار وأصحاب الشركات الذين لديهم سجلات تجارية منتهية، حيث تهدد السجلات التجارية المنتهية بالشطب التلقائي بعد 30 يومًا من تاريخ الإشعار الرسمي.

ووفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري، تطالب الوزارة جميع التجار الذين انتهت سجلاتهم التجارية بتصحيح أوضاعهم على الفور، سواءً بتجديد السجلات أو شطبها. وقد أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة لتجنب العواقب القانونية المحتملة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن تصحيح أوضاع سجلات “المؤسسات” عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة في المركز السعودي للأعمال، في حين يمكن لأصحاب الشركات تصحيح أوضاعهم عبر خدمات وزارة التجارة.

وحذرت الوزارة من أن المالك مسؤول عن جميع التبعات والمستحقات نتيجة للشطب الناتج تلقائيًا بعد 30 يومًا من الإشعار الرسمي.

ونصت المادة السابعة من نظام السجل التجاري على الآتي: “يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي – حسب الأحوال – أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية: ترك التاجر تجارته بصفة نهائية، وفاة التاجر، انتهاء تصفية الشركة.

ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة. وفي حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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