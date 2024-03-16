السعودية تتجه لانشاء مركز للصلح بين المستهلكين والتجار

كشفت جمعية حماية المستهلك في السعودية عن توجهها نحو إنشاء مركز للصلح، حيث يمنحها حق تسوية الخلافات بين المستهلكين والجهات التجارية، بالتنسيق مع وزارة العدل، وذلك خلال حفل جائزة الجمعية السنوي، الذي عقد أمس، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، بالعاصمة الرياض، الذي تم فيه تكريم الجهات والأفراد الذين كانت لهم إسهامات متميزة في تحقيق أهداف الجمعية.

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله بن علي النعيم خلال كلمة ألقاها في الحفل أن الجمعية تعمل على تقديم باقة من الخدمات الاستباقية لدعم المستهلك ووقايته قبل وقوع المشكلة، مثل كخدمة فحص المتاجر الإلكترونية قبل الشراء”.

وأفاد بأن الجمعية نفذت ما يزيد على 1800 طلب فحص، كانت فيها نسبة سلامة المتاجر المقدمة منخفضة، كما فعّلت 6 أندية طلابية في جامعات المملكة لنشر ثقافة وحماية وحقوق المستهلك للجيل القادم، ونفذت عددًا من الحملات التوعوية التي ارتفعت نسبة وصولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث بلغت مرات الظهور خلال عام 2023 ما يزيد عن 54 مليون ظهور.

وأشار إلى أن الجمعية تتعاون مع القطاع الخاص، بمنح شهادات الالتزام للمنشآت التي تحقق شروطها، وقيامها بتدريب ما يزيد عن 1200 موظف في القطاع الخاص على أساسيات حماية المستهلك وحقوقه.

وأشار إلى أن الجمعية تركز على البرامج والمبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر المساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، من خلال تطوير آليات وإجراءات طوعية لتحسين تجربة المستهلك، عبر كفاءة مستوى الثقافة الاستهلاكية والإلمام بالحقوق والواجبات، مؤكداً أن الجمعية تعمل على إنشاء مركز للصلح يمنحها حق تسوية الخلافات بين المستهلكين والجهات التجارية بالتنسيق مع وزارة العدل، إضافة إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية التي ستطلق خلال الحفل.

وأطلقت الجمعية عدداً من المبادرات – بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك ومنها: مبادرة “أكاديمية حماية المستهلك”، التي تعد منصة تعليمية إلكترونية، حيث تقدم برامج تدريبية قصيرة تنتهي بشهادة تُمنح للمستهلكين الأفراد في المملكة، وللشركات والمؤسسات لتدريب منسوبيها على حقوق المستهلك ومعايير التجربة المميزة للمستهلك في السوق السعودي، وكذلك مبادرة المعيار السعودي لتجربة المستهلك، ومبادرة شهادة الاستدامة الاستهلاكية.





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