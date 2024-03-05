السعودية.. انتعاش النشاط التجاري غير النفطي في فبراير 2024

انتعش النشاط التجاري غير النفطي في المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير 2024، بدعم من أسرع نمو في الإنتاج في 5 أشهر، وفقا لما جاء في مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي.

وانتعش المؤشر إلى 57.2 نقطة في فبراير 2024، مرتفعا من 55.4 نقطة في شهر يناير 2024.

ووفقا لما كشفه المسح، فإن المؤشر الفرعي للإنتاج شهد ارتفاع قوي خلال شهر فبراير ليسجل 61.5 نقطة، والتي تعتبر أسرع وتيرة للنمو منذ شهر سبتمبر 2023، وهو ما يشير لزخم أكبر في الطلب.

وشهدت الطلبيات الجديدة انتعاشة كبيرة، حيث ارتفعت من 60.5 نقطة في يناير 2024، إلى 62.2 نقطة خلال شهر فبراير 2024، بعدما تلقت الدعم من عودة النمو في الطلبات التصديرية.

كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث، كشف عن أسباب النمو الذي شهده هذا القطاع في شهر فبراير بقوله، إن ذلك جاء مدفوعا بقطاعي الخدمات والبناء، كما أن الارتفاع الذي شهدته طلبات التصدير الجديدة أدى إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية من الأسواق الدولية، بالإضافة إلى المنافسة في الصناعات المحلية.

وفي شهر فبراير الماضي، توقع محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، إن يتجاوز النمو غير النفطي في بلاده إلى نحو 5% على المدى المتوسط.

وتفوق أداء النشاط غير النفطي، بشكل كبير على قطاع النفط العام الماضي والذي تباطأ بشكل حاد على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.

وكانت شركة “جدوى” السعودية المتخصصة في الاستثمار توقعت أن نمو اقتصاد المملكة بنسبة 6%، خلال عام 2025.

وتوقعت أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي إلى 2.3% في 2024، مع انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنحو 8%، فسيؤدِّي ذلك إلى تسارع الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 6% تقريبًا.

فيما توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% خلال عام 2024. بينما توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 3.9% في 2024.