أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن حركة التجارة الخارجية شهدت تغيرات ملحوظة خلال شهر فبراير 2024، حيث سجلت الصادرات غير البترولية – بما في ذلك إعادة التصدير – ارتفاعًا بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وفي المقابل، شهدت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 4.1%. كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 32.3% خلال نفس الفترة.

ومن جانب آخر، انخفضت الصادرات السلعية في شهر فبراير 2024 بنسبة 2.0% عن شهر فبراير 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8%. كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات في نفس الشهر إلى 77.0%، مقارنة بنسبة 78.4% في نفس الشهر من العام الماضي.

على صعيد الواردات، سجلت زيادة بنسبة 12.3% في شهر فبراير 2024، مما أدى إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 21.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وفي المقارنة بشهر يناير 2024، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 0.1%، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بما في ذلك إعادة التصدير بنسبة 8.5%. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.4%، لكن سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعًا بنسبة 13.0% مقارنة بشهر يناير 2024.