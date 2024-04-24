فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتجارةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةالسلعبيانات السوقدول

السعودية: ارتفاع الصادرات غير البترولية وزيادة الواردات في فبراير 2024

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن بيانات هامة حول حركة التجارة الخارجية خلال شهر فبراير 2024، تسلط الضوء على تغيرات ملموسة في الصادرات والواردات.

فريق التحرير by فريق التحرير

أفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن حركة التجارة الخارجية شهدت تغيرات ملحوظة خلال شهر فبراير 2024، حيث سجلت الصادرات غير البترولية – بما في ذلك إعادة التصدير – ارتفاعًا بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وفي المقابل، شهدت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير انخفاضًا بنسبة 4.1%. كما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 32.3% خلال نفس الفترة.

ومن جانب آخر، انخفضت الصادرات السلعية في شهر فبراير 2024 بنسبة 2.0% عن شهر فبراير 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 3.8%. كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات في نفس الشهر إلى 77.0%، مقارنة بنسبة 78.4% في نفس الشهر من العام الماضي.

على صعيد الواردات، سجلت زيادة بنسبة 12.3% في شهر فبراير 2024، مما أدى إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري السلعي بنسبة 21.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وفي المقارنة بشهر يناير 2024، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 0.1%، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بما في ذلك إعادة التصدير بنسبة 8.5%. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 5.4%، لكن سجل فائض الميزان التجاري السلعي ارتفاعًا بنسبة 13.0% مقارنة بشهر يناير 2024.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...