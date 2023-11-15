سجّل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 1.6 في المائة خلال أكتوبر 2023، وذلك مقارنة بأكتوبر 2022، وهو أقل من الشهر السابق سبتمبر 2023، على أساس سنوي حيث كان 1.7 في المائة وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وذلك يفسر بأساب منها ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة.

فقد ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3 في المائة في أكتوبر 2023 على أساس سنوي، التي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.9 في المائة وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في أكتوبر 2023، نظرا لوزنها في المؤشر حيث تبلغ 21 في المائة.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2023م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) November 15, 2023