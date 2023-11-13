عدد السجلات التجارية في السعودية تجاوزت المليون

كشفت وزارة التجارة السعودية عن تجاوز عدد السجلات التجارية في المملكة عدد المليون سجل تجاري، عقب تضاعف نمو الأعمال التجارية و تنوع القطاعات الاقتصادية.



قالت نائبة وزير التجارة السعودي الدكتورة إيمان هبّاس المطيري، أن السجلات التجارية في المملكة تجاوزت 1.386 مليون سجل.



وأوضحت خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لملتقى ومعرض ريادة الأعمال 2023م (راد) بعنوان (الأدوار الحكومية في تمكين ريادة الأعمال) المقام على أرض معارض الظهران أكسبو، أن السجلات التجارية في المملكة تجاوزت 1.386 مليون سجل منها أكثر من 213 ألف سجل تجاري في المنطقة الشرقية، مضيفة أن عدد السجلات بالمنطقة في 2018م كانت 181,144 سجل تجاري، مشيرة إلى نمو عددها في المنطقة الشرقية بنسبة 17% خلال هذا العام 2023 مقارنة بالعام 2018م.



وذكرت أن أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة التي سجلت تناميًا سجلاتها التجارية بالمنطقة الشرقية خلال الربع الثالث من العام الجاري: الخدمات اللوجستية بنسبة 71%, وقطاع الأندية البحرية بنسبة 70%, والذكاء الاصطناعي بنسبة 46%, وأرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية بنسبة 44% وغيرها.



