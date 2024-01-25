أعلن البنك الكوري للتصدير والاستيراد عن اختيار العاصمة السعودية، الرياض، لإنشاء مكتب جديد يحمل اسم “مكتب السعودية”، بهدف دعم الشركات الكورية المشاركة في سوق المملكة العربية السعودية وصولا لأسواق الشرق الأوسط.



وأكدت إدارة البنك أن هذه الخطوة تأتي استعدادًا للمشاركة في مشاريع ضخمة في المنطقة، مع التركيز على مشروع مدينة نيوم الذي يعد من أبرز المشاريع الاستثمارية في المملكة.



تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين كوريا والمملكة العربية السعودية. يتوقع أن يكون المكتب الجديد محورًا لتقديم الدعم المالي والاستشارات للشركات الكورية المدخلة أو المستعدة للدخول إلى سوق الشرق الأوسط.



من المقرر أن يقدم المكتب خدمات استشارية في المراحل الأولى للمشاريع، بما في ذلك الدعم المالي وأبحاث السوق، وإدارة الشبكات للجهات الرئيسية المعنية بتنفيذ المشاريع.



وفي سياق ذلك، قام البنك بإرسال مجموعة من الموظفين إلى الرياض، الذين سيعملون على تعزيز التعاون مع المكتب الرئيسي في سيول.



يتوقع أن يقوم هؤلاء الموظفين بالتعاون مع الشركات المحلية واكتشاف المشاريع الواعدة، بالإضافة إلى إقامة قنوات تعاون فعّالة.





يأتي هذا الإعلان بعدما قدم البنك دعمًا ماليًا بقيمة تجاوزت 161 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، حيث شملت هذه الدعم قيمًا هامة في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك لتحقيق هدف الحكومة الكورية في الفوز بطلبيات خارجية بقيمة 57 مليار دولار في عام 2024.



بنك التصدير والاستيراد الكوري ينشئ "مكتب السعودية" لدعم الشركات المحلية في الشرق الأوسط https://t.co/vCVvDgZV3a — وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 25, 2024