أعلن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية اليوم عن إطلاق خدمة الرمز الإلكتروني الموحد، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز شفافية الأعمال وتسهيل الوصول إلى بيانات المنشآت التجارية بشكل أكثر فاعلية وموثوقية.



تأتي هذه الخدمة ردًا على ظاهرة التشوه البصري التي تحدث نتيجة لإلزام المنشآت بعرض شهادات بياناتها في مقراتها وفروعها، مما يعزز كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش.



وفي المرحلة الأولى، تتيح الخدمة ربط بيانات السجلات التجارية والتراخيص البلدية والشهادات الضريبية وتصاريح الدفاع المدني بواسطة رمز إلكتروني موحد.



وتم تنفيذ هذا الإطلاق بالتعاون الوثيق مع وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للدفاع المدني.



وأكد وزير التجارة، ماجد القصبي، أن هذه الخدمة تعزز التواصل بين المستثمرين والمنشآت التجارية، حيث يمكن الوصول إلى بيانات المنشآت بسهولة وفاعلية عبر وثيقة إلكترونية واحدة، مما يقلل التعقيد ويسهل الإجراءات.



تهدف هذه الخدمة إلى ضمان دقة البيانات وتعزيز شفافية الأعمال، وتوفير وسيلة سهلة للمستهلكين للوصول إلى وثائق وشهادات المنشأة بشكل إلكتروني.



يمكن لأصحاب الأعمال الاستفادة من الخدمة عبر منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.



يُقدم المركز السعودي للأعمال أكثر من 750 خدمة من خلال فروعه المنتشرة في 17 مدينة حول المملكة، مساهمًا في تيسير عمليات بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

تعرف على مميزات #الرمز_الإلكتروني_الموحد وخطوات استخراجه. — المركز السعودي للأعمال (@BCgov_sa) January 14, 2024