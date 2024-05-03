الرئيس الفرنسي يتهم الصين بإغراق أوروبا بسيارتها رغم عدم تجاوز حصتها 2.5 بالمئة

زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقاء مع صحيفة الإيكونوميست أن الصين تقوم بإغراق أوروبا بسياراتها لأنه لديها طاقة تصنيعية كبيرة وزائدة من السيارات التي تصدرها على نطاق واسع، خاصة إلى أوروبا”. لكن الإحصائيات الأوروبية تظهر أن حصة السيارات الصينية لم تتعدى 2.5٪ من السوق الأوروبية العام الماضي. وبلغت أكبر حصة من صالح السيارات اليابانية بحوالي 54% من العلامات التجارية الآسيوية التي تبيع السيارات في أوروبا.

ويشير خبير اقتصادي إلى أن استثناء سيارات شركة إم جي MG، وهي ماركة سيارات بريطانية اشترتها مجموعة سايك موتور SAIC Motor الصينية، يجعل حصة السيارات الصينية قرابة 0.6٪ فقط في أوروبا.

كما يلفت أرونود برتران إلى أن السيارات المستوردة من الصين إلى أوروبا ليست سيارات صينية، فهي سيارات مصنوعة في الصين بواسطة علامات تجارية أجنبية. ومثلا تشكل سيارات تسلا وحدها 68% من السيارات الكهربائية المستوردة من الصين والمسجلة في أوروبا الغربية، ولا يمكن القول إن “الصين لديها قدرة زائدة من السيارات وتصدرها على نطاق واسع” في حين أن هذه المركبات ليست صينية في الواقع، بل أمريكية، مثل تسلا. وما يقوله ماكرون هو مثل الإدعاء أن هواتف أيفون من أبل هي هواتف صينية، بالنظر إلى حصة أبل المهيمنة في سوق الهواتف، لأنها مصنوعة هناك.