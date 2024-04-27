أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم، التزام دول المجلس بتعزيز اقتصاداتها وتوسيع دائرة شراكاتها الدولية من خلال التعاون مع الدول والمنظمات العالمية.

وأشار إلى الرغبة الدائمة في فتح أسواق عالمية جديدة لزيادة الفرص الاقتصادية وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء البديوي في مدينة هونج كونج مع المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة مارغريت فونغ، والمديرة التنفيذية للتجارة والصناعة في هونج كونج ماجي وونغ. وتم خلال هذا اللقاء استعراض عدة محاور اقتصادية حيوية.

تطرقت اللقاءات إلى عدة محاور اقتصادية حيوية، مع التركيز على دفع عجلة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وهونج كونج.

وأكد البديوي على أهمية تعزيز هذه العلاقات لفتح آفاق جديدة في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى قوة وتأثير الطرفين الاقتصادي الذي سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

وقدمت المديرة التنفيذية للتجارة والصناعة في هونج كونج عرضاً حول مؤشرات التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون وهونج كونج، مع التطرق لفكرة توقيع اتفاقية حرة بين الجانبين، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. يعكس هذا اللقاء الاستعداد المشترك لدول مجلس التعاون وهونج كونج لتعزيز التعاون الاقتصادي بهدف تحقيق مصالحهم المشتركة ورفاهية شعوبهم.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في إطار تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في قطاعات متعددة، بهدف تحقيق المزيد من الازدهار والاستقرار الاقتصادي في المنطقة وخارجها.

معالي الأمين العام: دول #مجلس_التعاون تسعى دائماً لتعزيز اقتصاداتها والسعي لفتح أسواق عالمية جديدة من خلال التعاون مع الدول والمنظمات في العالم، بما يسهم بالنفع والرفاه على شعوب دولها.



https://t.co/MK3f3NSZQq#مجلس_التعاون #هونج_كونج pic.twitter.com/WRSaIhjzSB — مجلس التعاون (@GCCSG) April 26, 2024