متوسط ​​عمر الحاويات الأعلى منذ عام 1993.. شيخوخة السفن تعطل التحول الأخضر

تعد صناعة الشحن إحدى النقاط المحورية في تحول الطاقة، نظرا لكمية الوقود الهيدروكربوني التي تستخدمها. وكانت القواعد الصارمة بشكل متزايد بشأن الانبعاثات الصادرة عن هذه الصناعة إحدى الأدوات لدفعها إلى اتجاه انتقالي.

وكان من الواجب أيضا أن يتم التخلص من الحاويات القديمة واستبدالها بسفن جديدة تستخدم وقودا منخفض الكربون، لكن هذا لم يحدث.

وراتفع متوسط ​​عمر سفن الحاويات إلى 14.3 عام، وهو الأعلى منذ عام 1993، وفي الناقلات، تبدو الأمور أسوأ من منظور التحول، وبلغ متوسط ​​عمر الناقلات 12.9 سنة في عام 2023، وهو الأعلى منذ عام 2003.

وبحسب مصادر صناعة الشحن، يبدو أن هناك سبب وراء ارتفاع هذا العمر، وهو تجنب العقوبات من قبل شركات الشحن التي تحمل النفط الروسي.

هذه الناقلات، التي يطلق عليها اسم “أسطول الظل”، غالبا ما تكون قديمة كان من المفترض عادة أن يتم إلغاؤها واستبدالها، وبدلا من ذلك، يتم استخدامها بنشاط لنقل النفط الروسي.

ويستخدم أسطول الظل أيضا لشحن النفط الخاضع للعقوبات من إيران وفنزويلا، لكنه لفت انتباه الجميع عندما حاولت مجموعة السبع خنق تجارة النفط الروسية في الوقت نفسه والحفاظ على تزويد العالم بشكل جيد بالنفط الخام من خلال فرض سقف لسعر النفط الروسي.

وتجري محاولات لكبح جماح أسطول الناقلات القديمة التي تكون أكثر عرضة لخطر الحوادث البيئية بسبب عمرها، وآخرها من الاتحاد الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي أن يحظر الاتحاد مبيعات الناقلات القديمة إلى روسيا في محاولة للحد من تجارتها الدولية بالناقلات القديمة.

وينص اقتراح المفوضية الأوروبية أيضا على أن عقود بيع الناقلات لأطراف ثالثة تتضمن شروطا تنص على عدم إمكانية إعادة بيع السفن إلى روسيا ما لم تكن تحمل النفط المباع بأقل من الحد الأقصى لأسعار مجموعة السبع.

وبينما يبتكر الاتحاد الأوروبي تدابير غريبة على نحو متزايد لفرض العقوبات ضد روسيا، يستفيد أصحاب السفن من الطلب القوي على الناقلات، بغض النظر عن عمرها.

وارتفع سعر الناقلة أفراماكس التي يبلغ عمرها 15 عاما بنسبة 129% منذ فبراير/شباط 2022، وفقا لبيانات من شركة سمسار السفن جيبسون التي نقلتها فايننشال تايمز. تبلغ تكلفة سفينة أفراماكس هذه حاليا 40 مليون دولار. ومن ناحية أخرى، فإن إرسالها إلى ساحة الخردة لن يدر سوى حوالي 9.2 مليون دولار في المتوسط.

ونتيجة لذلك، فإن مالكي السفن “لا يتخلصون من السفن لأن هناك الكثير من الأموال التي يمكن جنيها”، وفقا لمدير أبحاث جيبسون. لكن الأمر لا يقتصر على الأموال التي يتم جنيها من استخدام الناقلات القديمة والمتاجرة بها. وهناك أيضا عدم ارتياح بشأن الوقود المنخفض الكربون ومدى توفره.

ويجري النظر في العديد من البدائل للوقود الهيدروكربوني في الوقت الراهن، بما في ذلك الأمونيا والميثانول والهيدروجين. تطلب شركات الشحن الكبرى سفنا جديدة تعمل بهذا الوقود الجديد، لكنها لا تزال تمثل أقلية صغيرة جدا من الأسطول العالمي.

على سبيل المثال، طلبت شركة ميرسك تانكرز مؤخرا 10 ناقلات أمونيا كبيرة جدا من شركة هيونداي، لكن التقارير الإخبارية أشارت إلى أنها لم تصمم بعد السفن للعمل بهذا الوقود الجديد. ومع ذلك، فإن الصفقة ليست نهائية حيث قالت الشركة في بيانها الصحفي إن “قرار تركيب محركات قادرة على الأمونيا يتطلب دعما تنظيميا ودعما للعملاء”.

كما أن الميثانول، وهو بديل آخر للهيدروكربونات، يحقق نجاحا كبيرا في صناعة الشحن. على سبيل المثال، أبرمت شركة الشحن الكبرى كوسكو (COSCO) مؤخرا صفقة لشراء 3 ناقلات نفط أفراماكس التي سيكون لها نظام وقود مزدوج – يتميز بالميثانول كأحد أنواع الوقود.

وستكون 3 ناقلات أخرى طلبتها الشركة الصينية جاهزة لاستخدام الميثانول، مما يعني أنه يمكن تحويلها إلى الميثانول في وقت ما في المستقبل.

كل هذا يشير إلى استعداد معين بين أكبر اللاعبين في صناعة الشحن للقيام بواجبهم من أجل التحول، لكن الصناعة ككل لا تضج بالحماس.

قبل بضع سنوات، قامت المنظمة البحرية الدولية بالترويج للغاز الطبيعي المسال كبديل لزيت الوقود لتقليل انبعاثات الكبريت. ومع ذلك، أصبح الغاز الطبيعي المسال منذ ذلك الحين في مرمى أنصار التحول الذين يجادلون بأنه لا ينبغي اعتباره وقود الجسور ويجب تثبيط استخدامه.

ومع التركيز الجديد على غاز الميثان من قبل الهيئات التنظيمية، سيظل الغاز الطبيعي المسال محط اهتمام، مما يزيد من عدم اليقين بالنسبة لشركات الشحن.

هناك أيضا تكلفة إعادة تجهيز الناقلات الحالية لعصر أكثر خضرة. وفقًا لتقرير Maritime Executive الصادر في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، فإن تحويل ناقلة حالية أو سفينة أخرى إلى الأمونيا أو الميثانول سيكلف ما بين 5 ملايين و15 مليون دولار.

ويشير التقرير إلى أن إعادة تجهيز السفن القديمة ليس له أي معنى لأنه من المرجح أن تصل إلى نهاية عمرها قبل أن يؤتي الاستثمار ثماره.

علاوة على ذلك، انخفضت القدرة على بناء السفن على مدى السنوات الـ13 الماضية وبنسبة كبيرة بلغت 35%، وفقًا لبيانات جيبسون.

حتى لو قرر جميع مالكي السفن التحول إلى البيئة الخضراء، فإن العملية الفعلية ستستغرق عقودا بسبب انخفاض قدرة بناء السفن بعد موجة الدمج في العقد الماضي.