152.5 % ارتفاعا في صادرات السعودية من التمور في 2023

ارتفعت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية من التمور ومشتقاتها بنحو 152.5%، خلال عام 2023 بالمقارنة مع عام 2016، وفقا لما كشفت عنه بيانات رسمية.

وقالت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للنخيل والتمور في السعودية، اليوم الجمعة، أن قيمة صادرات التمور السعودية بلغت نحو 1.462 مليار ريال سعودي، بالمقارنة مع نحو 579 مليون ريال خلال العام 2016، ونحو 1.280 مليار ريال في عام 2022.

البيانات كشفت أن تمور المملكة وصلت إلى نحو 119 دولة، بنهاية عام 2023، فيما ارتفعت صادرات التمور منذ 2016 لتصل إلى 1.462 مليار ريال بنهاية العام 2023.



وأرجع الدكتور محمد النويران، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، هذه الطفرة القوية في صادرات السعودية من التمور، إلى الدعم القوي من القيادة، بالإضافة إلى تضافر الجهود بين كافة المنتجين والمصدرين من جهة، ومن القطاعات الحكومية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن دعم القطاعات الحكومية المعنية، للأنشطة التسويقية لم يقتصر على المشاركة بالمعارض المحلية أو الدولية، وبعثات الأعمال، فقط ولكنه امتد إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصدير، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص تحت استراتيجية مشتركة، تحت ظل قيادة طموحة وداعمة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، على استمرار العمل من أجل وجود التمور السعودية في كل دول العالم.

صادرات التمور من المملكة العربية السعودية

وسجلت صادرات التمور من المملكة العربية السعودية، إلى الصين، ارتفاعاً ضخما بنسبة تتجاوز الـ 121% خلال 2023، بالمقارنة مع 2022.

فيما سجلت الصادرات إلى فرنسا ارتفاعا بنحو 16%، فيما حققت قيمة الصادرات إلى سنغافورة، ارتفاعا يقدر بنحو 86% خلال 2023، بالمقارنة مع أرقام عام 2022.

ووفقا للبيانات فإن صادرات السعودية من التمور إلى كوريا الجنوبية ارتفعت من حيث القيمة بنحو 24%، خلال عام 2023، بالمقارنة مع نتائج أعمال عام 2022.

وتستهدف استراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور في السعودية، إلى أن تصبح التمور السعودية الخيار الأول للمستهلكين عالمياً، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفقا لما أكده الدكتور النويران.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل زيادة الصادرات الوطنية من التمور ومشتقاتها وتحسين الممارسات الزراعية والصناعية لرفع الجودة الإنتاجية، وتقديم الخدمات التسويقية والمعلومات اللازمة عن القطاع وتوفير سبل التمكين للقطاع.