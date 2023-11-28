حقق الميزان التجاري في المملكة فائضاً بقيمة 43,735 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، وذلك وفقًا البيانات الأولية للتجارة الدولية للسعودية الصادرة حديثاً.

و يعد ذلك ثالث أكبر فائض شهري لهذا العام بعد أن حقق أعلى مستوياته في شهر أبريل ومن ثم حقق ثاني أعلى فائضٍ له في شهر فبراير، ليبلغ حجم التجارة الدولية للمملكة مستوى 163,911 مليار ريال لشهر سبتمبر 2023م، استحوذت “الصادرات السلعية” منها ما قيمته نحو 103,823 مليار ريال، في حين بلغت “الواردات السلعية” 60,088 مليار ريال.



وتصدرت مجموعة الدول “الآسيوية عدا العربية والإسلامية” كأكثر مجموعات الدول التي تم التصدير لها لشهر سبتمبر 2023م لتستحوذ على ما نسبته نحو 55.03% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت نحو 57,129 مليار ريال.

فيما حلت ثانياً، مجموعة دول “الاتحاد الأوروبي” بنسبة شكلت نحو 11.2% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت نحو 11,582 مليار ريال، فيما حلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثالثاً بنسبة شكلت نحو 11.1% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت 11,536 مليار ريال.



ووفقا لبيان نشرته “وكالة الأنباء السعودية“، وجاءت “الصين” المرتبة الأولى كأكبر الدول المصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 18.3% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية، وبقيمة بلغت 18,992 مليار ريال في شهر سبتمبر 2023م، فيما حلت “اليابان” ثانياً بقيمة بلغت 11,374 مليار ريال، وبنسبة شكلت ما نسبته نحو 11% تقريباً من إجمالي الصادرات السلعية السعودية.



وبلغت القيمة الأولية “للصادرات غير البترولية” وتشمل إعادة التصدير نحو 20,701 مليار ريال، عبرت من خلال 32 منفذاً جمركياً متنوعاً ما بين؛ (بحري، وبري، وجوي)، وحقق ميناء (الملك فهد الصناعي بالجبيل)؛ أعلى قيمة في إجمالي الصادرات غير البترولية لشهر سبتمبر بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت 3,254 مليار ريال، وبنسبته نحو 15,7%.



وجاءت “كوريا الجنوبية” ثالثاً المصدر لها بقيمة بلغت 10,247 مليار ريال، وبنسبة شكلت ما نسبته نحو 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية.

#انفوجرافيك_واس | الميزان التجاري السعودي يحقق فائضاً تجارياً بقيمة تتجاوز الـ 43 مليار ريال في سبتمبر 2023م.https://t.co/FlS9N568li#واس_اقتصادي pic.twitter.com/BDw2hYrvEb — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) November 28, 2023