فريق التحرير by فريق التحرير

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التجارة العالمية مرشحة للتعافي في 2024

لم تنخفض التجارة العالمية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1995، إلا خلال الأزمة المالية العالمية في 2009 وخلال جائحة فيروس كورونا في 2020

فريق التحرير by فريق التحرير

توقعت منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء تعافي تجارة السلع العالمية هذا العام، لكن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في السابق، في أعقاب تراجعها في 2023 للمرة الثالثة فقط في 30 عاماً.

وأشارت المنظمة، ومقرها جنيف، إلى أن تراجع الضغوط التضخمية من شأنه أن يساعد على زيادة حجم تجارة البضائع 2.6 بالمئة في 2024 و3.3 بالمئة في 2025 بعد انخفاض 1.2 بالمئة العام الماضي. وتوقعت المنظمة في السابق زيادة 3.3 بالمئة في 2024.

وحذرت المنظمة من مخاطر تعطل التجارة بسبب التوتر الجيوسياسي وتزايد الحمائية وتفاقم أزمة الشرق الأوسط، حيث أدت الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر إلى تغيير في مسار التجارة بين أوروبا وآسيا.

ولم تنخفض التجارة العالمية إلا في عامين فقط قبل العام الماضي منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1995. فقد تراجعت خمسة بالمئة خلال جائحة كوفيد-19 في 2020 وبأكثر من 12 بالمئة خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.

وكان الطلب على الاستيراد ضعيفاً جداً خلال 2023 في أوروبا، حيث كان تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم أكثر حدة.

وأشارت المنظمة إلى أن توقعاتها لعام 2024 مهددة بخطر التراجع وتتراوح من أقل من 1.6 بالمئة إلى أكثر من 5.8 بالمئة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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