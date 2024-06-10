التجارة السعودية: عقوبات مباشرة للمخالفين في القوائم المالية

أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عن صدور قرار وزاري جديد يفرض عقوبات مالية مباشرة على كل من يخالف أحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بتقديم القوائم المالية. من المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.

ووفقًا للتفاصيل الواردة في القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى“، فإن العقوبات ستطبق مباشرة على كل من يُخالف في تقديم القوائم المالية، وسيتم تحديد قيمة الغرامات حسب نوع الشركة ورأس المال بها.

للشركات ذات المدير الواحد:

8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.

12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال أو أكثر.

للشركات التي تمتلك مديرين أو أكثر:

4 آلاف ريال على المخالف في الشركة التي تمتلك مديرين أو أكثر، ورأس مالها أقل من 500 ألف ريال.

6 آلاف ريال على المخالف في الشركة التي تمتلك مديرين أو أكثر، ورأس مالها 500 ألف ريال أو أكثر.

بالنسبة للشركات المساهمة غير المدرجة:

15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من 5 ملايين ريال.

20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة 5 ملايين ريال فأكثر.

وشدد القرار على أنه في حال تكرار المخالفة وعدم تقديم القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة، يتم زيادة قيمة الغرامة بنسبة 50%.

وتتم عملية التبليغ للمخالفين بالعقوبات المباشرة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.