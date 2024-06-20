قامت وزارة التجارة السعودية بإجراء لحماية سلامة الأطفال، حيث أعلنت عن استدعاء 741 طقم ملابس نوم مخصصة للأطفال الرضع.

هذا المنتج يعود لأحد العلامات التجارية المعروفة، رقم المنتج 514676، الاستدعاء جاء بعد اكتشاف خلل في تصميم السحاب قد يؤدي إلى انفصال مقبض السحاب، مما يشكل خطرًا حقيقيًا للاختناق.

أوضحت وزارة التجارة أن العيب المكتشف يتعلق بالسحاب الموجود في أطقم الملابس، حيث يمكن أن ينفصل مقبض السحاب بسهولة أثناء الاستخدام. هذا الانفصال قد يؤدي إلى حالات اختناق محتملة، خاصة للأطفال الرضع الذين قد يبتلعون المقبض المنفصل.

الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الوزارة تضمنت:

التوقف الفوري عن استخدام المنتج المذكور.

عن استخدام المنتج المذكور. إعادة المنتج إلى نقاط البيع المعتمدة.

إلى نقاط البيع المعتمدة. استرداد كامل مبلغ الشراء دون أي تكاليف إضافية.

ودعت الوزارة جميع المستهلكين الذين اشتروا هذه الأطقم إلى الامتثال للإرشادات المذكورة لضمان سلامة أطفالهم، كما أكدت على ضرورة التواصل مع المنافذ التجارية للحصول على المزيد من المعلومات بشأن عملية الاسترداد.