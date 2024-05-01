أكثر من 4 ملايين ريال: قيمة الصادرات الغير نفطية من السعودية إلى قطر

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين.

ومن المقرر أن يترأس الخريف، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

تأتي هذا الزيارة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ حجم الصادرات غير النفطية من السعودية إلى قطر خلال العام 2022 مبلغ 4212.5 مليون ريال، فيما بلغ حجم الواردات من قطر إلى السعودية أكثر من 700 مليون ريال.

وقد تنوعت هذه الصادرات والواردات في عدد من الأنشطة الصناعية، منها مواد البناء والمعادن الثمينة والمجوهرات، والآلات الثقيلة والإلكترونية.

من المتوقع أن يعقد الوزير السعودي لقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين القطريين، إلى جانب اجتماعات مع المستثمرين في قطاعات الصناعة والتعدين.

بيان صحفي | وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى دولة قطر pic.twitter.com/dVADnQnX42 — جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) May 1, 2024