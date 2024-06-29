حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، حيث تحتل المنطقة المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي.

حيث أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على متانة وقوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأمريكية. الاجتماع، الذي نظم برعاية من غرفة التجارة الأمريكية، استضاف في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفي إحصائيات أبرزها، الأمين العام على نجاحات دول المجلس في قطاع الطاقة، حيث تحتل المنطقة المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج النفط الخام والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي.

كما استعرض مشاريع استراتيجية مستقبلية مثل مشروع سكة الحديد الخليجية وتطوير البنية التحتية الرقمية، مؤكدًا على دور هذه المشاريع في تعزيز التعاون والنمو الاقتصادي.

وأشار البديوي إلى الخطوات الحاسمة التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا على أهمية الفوائد المتبادلة من هذه الشراكة الاقتصادية. كما أوضح أن دول المجلس تحظى بعلاقات تجارية واستثمارية قوية وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وقد شهدت هذه العلاقات تقدمًا واسعًا في مختلف القطاعات.