السعودية.. 2.6 تريليون ريال التجارة الخارجية السلعية

أعلن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية، عن قفزة استثنائية في التجارة الخارجية السلعية للمملكة العربية السعودية خلال عام 2023، حيث ارتفعت إلى 2.6 تريليون ريال، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.

وأوضح الوزير خلال كلمته في التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، أن هذا الإنجاز يعكس النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة، والتوجهات الاستراتيجية الحكيمة الرامية إلى تعزيز التجارة الخارجية وتنويع مصادر الدخل.

التجارة الخارجية السلعية

ارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 14%، لتصل إلى 316 مليار ريال.

وحققت الصادرات الخدمية نموا بنسبة 236%، لتبلغ 130 مليار ريال، مقارنةً بـ 39 مليار ريال فقط في العام السابق.

ولم تقتصر إنجازات هيئة التجارة الخارجية على النمو في الصادرات، بل شملت أيضاً:

تمكين نفاذ الصادرات من خلال إحالة 660 فرصة تصديرية من خلال الملحقيات التجارية حول العالم.

جذب الاستثمارات إلى المملكة من خلال إحالة 255 فرصة استثمارية.

تشكيل 10 مجالس أعمال سعودية أجنبية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين.

المشاركة في مفاوضات إبرام اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع الدول والتكتلات الاقتصادية المستهدفة.

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيتين للتجارة الحرة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولتي باكستان وكوريا.