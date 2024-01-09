69 مليار دولار إيرادات التجارة الإلكترونية في السعودية بحلول 2025

توقع تقرير حكومي، أن تحقق التجارة الإلكترونية في السعودية، إيرادات تقدر بنحو 260 مليار ريال “69.33 مليار دولار”، بحلول عام 2025.

نمو التجارة الإلكترونية

وقال التقرير الصادر عن وزارة التجارة السعودية، إن سجلات التجارة في السعودية شهدت نموا يقدر بنحو 24% خلال الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى 37481 سجلا تجاريا بالمقارنة مع 30187 سجلا تجاريا في الربع الرابع 2022.

وسجل إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة بنهاية 2023 أكثر من 1.397 مليون سجل تجاري.

وتأتي السعودية ضمن أفضل 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، حيث تحتل المركز الثامن عالميا، بحسب البيانات الصادرة عن مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، الذي يضم 152 نحو دولة.

وتضم السوق السعودي للتجارة الإلكترونية نحو 28.4 مليون مستخدم وسط توقعات بأن تصل إلى 34.5 مليون بحلول عام 2025،

ويأتي ذلك عقب التطور الهائل الذي شهده قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت المملكة واحدة من أسرع الأسواق نمواً في هذا المجال في الشرق الأوسط، نتيجة لزيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت ونمو البنية التحتية الرقمية.

وتصدرت الرياض السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية في السعودية بإصدارها نحو 15074 سجلا، وفي الترتيب الثاني تأتي مكة المكرمة بنحو 9529 سجلا، ثم المنطقة الشرقية التي أصدرت نحو 6011 سجلا وفي الترتيب الرابع تأتي المدينة المنورة بنحو 1839 سجلا، وفي الترتيب الخامس تأتي القصيم التي أصدرت نحو 1259 سجلا، في الربع الرابع من 2023.

وبحسب التقرير بلغ النمو السنوي المتوقع للتجارة الإلكترونية في السعودية نحو 15%، بين عامي 2020 و2025، في حين بلغت قيمة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية 446 مليون ريال خلال عام 2022.

ووافقت السعودية في يوليو 2019 على نظام التجارة الإلكترونية لتنظيم المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، ووضع شروط لدعم التجارة الإلكترونية وزيادة ثقة السعوديين فيها، وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بحيث تضمن للمشتري تجربة تسوق خالية من عمليات الغش أو الاحتيال.

وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي، سجلت التجارة الإلكترونية في عام 2022 نحو 122.67 مليار ريال (33 مليار دولار) مقابل 74.32 مليار ريال (20 مليار دولار) في 2021.