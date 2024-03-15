التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والولايات المتحدة يُسجل نمواً في 2023

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية 31.4 مليار دولار في عام 2023، مسجلاً نموًا بنسبة 14.8% مقارنة بعام 2022. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة إلى الإمارات بنسبة 19% لتصل إلى 24.8 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة 6.6 مليار دولار.

وتُعد الإمارات وجهة التصدير الأمريكية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الخامس على التوالي، حيث تدعم صادراتها نحو 125 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.

وتتجه استثمارات دولة الإمارات في السوق الأمريكية نحو قطاعات متنوعة، تشمل العقارات، والتصنيع، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا.

وتُشير التوقعات إلى استمرار نمو العلاقات التجارية بين البلدين في عام 2024، مع التركيز على مجالات التعاون في الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية والأسهم الخاصة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتُواصل الإمارات والولايات المتحدة البناء على التقدم المحرز في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على قوة العلاقات في القطاعات التقليدية مثل الفضاء والدفاع والطاقة.