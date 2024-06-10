نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين

شهدت الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين، حيث ارتفع بنسبة 8.66% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 33.29 مليار دولار (122.27 مليار درهم).

وأشارت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية إلى ارتفاع قيمة الصادرات الإماراتية إلى الصين بنسبة 1.78% لتصل إلى 12.55 مليار دولار (46.09 مليار درهم)، بينما زادت الواردات الإماراتية من الصين بشكل أكبر لتصل إلى 20.74 مليار دولار (76.18 مليار درهم).

وارتفعت الصادرات الصينية إلى الإمارات خلال نيسان/أبريل الماضي لتصل إلى 5.13 مليار دولار (18.84 مليار درهم) والواردات الصينية من الإمارات لتصل إلى 2.96 مليار دولار (10.87 مليار درهم) مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

نتيجة لهذه التطورات، بلغ فائض الميزان التجاري لصالح الصين 30.08 مليار درهم (8.19 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، بزيادة عن فائض 21.96 مليار درهم (5.98 مليار دولار) في الفترة المقابلة من عام 2023.