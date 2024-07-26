قفزة كبيرة في الاستثمار الخارجي الصيني في النصف الأول

كشفت الإحصائيات الرسمية التي نشرتها وزارة التجارة الصينية أن الصين حققت نموا ملحوظا في الاستثمارات الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 16.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 72.62 مليار دولار أمريكي.

ولعبت مبادرة “الحزام والطريق” دورا حيويا في هذا النمو، حيث ارتفعت الاستثمارات الصينية في الدول المشاركة في المبادرة بنسبة 9.2% لتصل إلى 15.46 مليار دولار.

كما بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة للمشاريع الخارجية 72.25 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 2.2%.

وشهدت قيمة العقود الجديدة ارتفاعا بنسبة 22% لتصل إلى 115.5 مليار دولار.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في الخارج.