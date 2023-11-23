الإمارات ترد الضريبة للسياح عبر 15.4 مليون معاملة

وصل عدد المعاملات الإلكترونية المُنفَّذة المتعلقة برد الضريبة للسياح في دولة الإمارات إلى 15.43 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام قبل ما يقرب من خمس سنوات حتى أيلول / سبتمبر 2023، فيما تجاوز عدد المُعاملات المُنفَّذة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 3.44 مليون معاملة، كما أعلن خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب.

وارتفع عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح في الدولة إلى 87 جهازاً مُقابل 81 جهازاً في سبتمبر 2022، كما تجاوز عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح 15880 متجراً حتى سبتمبر 2023، مقارنة بـ14750 متجراً حتى سبتمبر 2022.

وفي ما يتعلق بأجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، أشار البستاني إلى أن استرداد الضريبة لا يستغرق أكثر من دقيقتين. وكانت المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة المتطورة بدأت عام 2019، إذ قامت شركة «بلانيت» – المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام – بتثبيت «أجهزة الخدمة الذاتية» في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام. ومع بداية عام 2020 تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح لتشمل العديد من المراكز التجارية الرئيسية والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ مغادرة السياح للدولة.

وتتيح الأجهزة الفرصة للسائح ليقوم باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياته خلال فترة وجوده في الدولة، وفي غضون لحظات فقط يمكن للسائح استكمال معاملاته والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرةً مع «بلانيت تاكس فري» «Planet Tax Free»، وقبل مغادرته الدولة يمكنه استخدام أحد «أجهزة الخدمة الذاتية» لمُعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة ببساطة وسرعة وسلاسة تامة.

وبلغ العدد الإجمالي للطلبات المُعتمدة من الهيئة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيدة حديثاً 21947 طلباً منجزاً حتى سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.8 مليار درهم مُنذ بدء التطبيق في عام 2018 حتى سبتمبر 2023.