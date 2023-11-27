إجراءات لمكافحة الإغراق ضد بعض واردات الخليج من الصين

تعمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إجراء تحقيقات لمكافحة أي ممارسات الضارة للتجارة الخليجية بهدف مكافحة حالات الإغراق لوارداتها.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة البحرينية بدء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد بعض واردات دول الخليج من الصين بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية.

وقالت الوزارة في بيان نقلته “وكالة الأنباء البحرينية“، أن الاجراءات تشمل واردات الخليج من منتج صفائح و لفائف وأشرطة مسطحة أو محببة مستطيلة (بما فيها المربعة) من خلائط الألمنيوم مطلية أو ملونة مسبقة.

وأضافت أن “هذا الاجراء يأتي حرصا على تعزيز الصناعات الوطنية وتقديم الدعم اللازم لحمايتها من الممارسات الضارة واستنادا إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحتها التنفيذية.

ودعت الوزارة المستوردين والمصنعين للمنتجات الذين يرغبون بالمشاركة في التحقيق أن يعلنوا عن أنفسهم كاطراف معنية بالتحقيق لدى مكتب الأمانة.



