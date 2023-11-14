أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية “منشآت“، أداة ذكية لاختيار نماذج الأعمال التجارية، التي تساعد رائدات ورواد الأعمال على استكشاف أكثر من ٥٠ منهجية أعمالا مبتكرة تم تطبيقها عالميا ومحليا.

وقالت منشآت لـ”أريبيان بزنس”، أن الأداة التي تعد الأولى من نوعها عالميا، تعمل على حصر 50 نموذج تجاري ابتكاري تم تطبيقه من قبل شركات داخل السعودية وحول العالم، وحصر أكثر من 100 مثال واقعي لهذه النماذج وإنتاج خوارزمية مبنية على الذكاء الاصطناعي تم تطويرها محليا للاختيار بين هذه النماذج بما يتناسب مع كل مستخدم.



المشروع الجديد الذي أعلن عنه بالأمس يستهدف رائدات ورواد الأعمال المبتكرين، وتعتبر هذه الأداة أول موسوعة ذكية لنماذج الأعمال التجارية الابتكارية مزودة بخوارزمية تختار النماذج الملاءمة للمستخدم آليا.



وعن كيفية عملها أوضحت”منشآت”، أنه على المستخدم الدخول على صفحة الأداة في بوابة منظومة الابتكار التجاري ” فكرة ” ومن ثم الإجابة على الاستفسارات الخاصة بفكرته التجارية، لتقوم الأداة خلال دقائق باختيار أكثر من 3 نماذج عمل تجارية تلائم هذه الفكرة، وبالتالي الاستفادة من هذه المقترحات في إعداد الخطة التفصيلية للمشروع التجاري.



وبحسب “وكالة أنباء السعودية“، تعد هذه الأداة غير مسبوقة في مجال الخدمات الحكومية الرقمية حول العالم، وذلك في مقر جامعة دار الحكمة بمحافظة جدة.

وكانت “منشآت” نظمت ملتقى جدة لمنظومة الابتكار التجاري الوطنية، وذلك بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، وتم من خلاله إطلاق الأداة الذكية.

وتعد هذه الأداة إحدى الخدمات التي تقدمها بوابة منظومة الابتكار التجاري “فكرة” التابعة للهيئة، حيث تم تطويرها وبرمجتها من قبل فريق مشروع تفعيل منظومة الابتكار التجاري الوطنية، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.