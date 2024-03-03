الأكواب الكبيرة تتسبب بمخالفة مقهى شهير في الرياض

تمكنت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بالرياض من ضبط مقهى مشهور في المنطقة، بتهمة تلاعبه في حجم أكواب القهوة وتحديد الأسعار بطريقة ملتوية.



المقهى كان يلتزم بسياسة تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح أكبر عبر فرض شراء أكواب القهوة بالحجمين الكبير والمتوسط فقط، مما يعرض حقوق المستهلكين للانتهاك.



حيث تم ملاحظة أنهم قاموا بإخفاء أكواب القهوة الصغيرة خلال فترات الذروة في الصباح، وهو ما يشير إلى تضليل المستهلكين وتقييدهم بالتسوق بالطريقة التي تحقق مصالح المقهى فقط.



وباشرت الوزارة ضبط المخالفة في موقع المنشأة، واتضح وجود كميات كبيرة من الأكواب ذات الحجم الصغير مخزَّنة في مستودع المقهى.



كما تم فرض العقوبة النظامية على المنشأة بشكل فوري من قبل وزارة التجارة، نتيجة امتناعها عن البيع بالأحجام الصغيرة من أكواب القهوة.



يأتي هذا الإجراء نتيجة لتلاعب المنشأة في سياسة التسعير واستغلالها للمستهلكين بهدف تحقيق أرباح إضافية على حسابهم.

? | "التجارة" تخالف مقهى أخفى أكواب القهوة الصغيرة وألزم المستهلكين بشراء الأحجام المتوسطة والكبيرة لتحقيق ربحية أعلى.https://t.co/gL9Uh7ZWm4 — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 2, 2024