اتهام بيل غيتس باحتكارات من خلال الأسمدة وأراضي زراعية تعادل مساحة الهند

صدر كتاب جديد يتهم بيل غيتس، الملياردير والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، باستخدام استثماراته في الأسمدة المحتكرة من خلال براءات اختراع، ومنتجات الألبان الاصطناعية، واللحوم المزروعة في المختبر، ويواصل غيتس شراء الأراضي الزراعية الأمريكية الشاسعة بمساحة تزيد مليون متر مربع أي ما يزيد عن مساحة الهند لاحتكار الغذاء والتكسب من خلال مزاعمه بالسعي لمكافحة تغير المناخ.

يوضح هذه الادعاءات كتاب جديد بعنوان كونترول اوليغاركس “الأوليغارك المسيطرون” Controligarchs للصحفي الاستقصائي شيموس برونر ويتناول بيل غيتس إلى جانب مارك زوكيربيرغ وجيف بيزوس وكلاوس شواب وجورج سوروس.

يؤكد برونر أن استثمارات غيتس الكبيرة في إنتاج الغذاء البديل والزراعة تم الترويج لها كاستراتيجيات للوقاية من تغير المناخ. ومع ذلك، يلمح الكاتب أن هذه المشاريع تشكل تهديدًا للمزارع الصغيرة والمملوكة للعائلات. كان غيتس يشتري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية الأمريكية، مما قد يحتكر صناعة الإمدادات الغذائية.

احتكار المنتجات الزراعية الغذائية

يسلط الكتاب الجديد الضوء على الآثار المحتملة لاستثمارات غيتس على مستقبل الزراعة المحلية من خلال استثمارات غيتس في احتكار الأسمدة الحاصلة على براءة اختراع واللحوم المصنعة في المختبر. ويزعم الكتاب أن هذه الجهود تهدف إلى السيطرة على سوق المواد الغذائية بدلاً من تحقيق خطوات كبيرة في الحد من انبعاثات الكربون.

يلفت الكتاب إلى أن القيود المفروضة على استخدام الأسمدة التقليدية تم وضعها بشكل ملائم بعد أن حصل غيتس على حقوق الملكية الفكرية للأسمدة البديلة.

بأكثر من مليون متر مربع، تزيد مساحة الأراضي الزراعية التي اشتراها بيل غيتس عن مساحة الهند وتجعله أحد أكبر مالك للأراضي الزراعية في البلاد بحسب الكتاب رغم عدم دقة ذلك بحسب أسوشيتد برس

اللحوم، هدف غيتس التالي

شركات اللحوم الاصطناعية هي الهدف التالي وراء احتكارات بيل غيتس بحسب الكتاب مع استهدافه الاستثمار في شركات اللحوم الاصطناعية مثل بيوند ميت وامبوسبل فوودز ويأتي ذلك في أعقاب الاستثمار في طرق إنتاج الغذاء البديلة تحت شعار مكافحة تغير المناخ. ويثير تساؤلات ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستساهم بالفعل في الحفاظ على البيئة أو مجرد إضافة إلى ثروة غيتس.

هناك مزاعم أن بيل غيتس يملك 80% من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية لكن ذلك لم يثبت فعلا

Getting ready to unveil the results of my two-year investigation into the most powerful elites in the world. @peterschweizer calls the revelations "MASSIVE" and "haunting"… #CONTROLIGARCHS pic.twitter.com/qGkNnqaDAp — Seamus Bruner (@seamusbruner) November 8, 2023