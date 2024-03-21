توقيع اتفاق يمهد لتجارة حرة بين تركيا ودول الخليج

في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومنطقة الخليج، وقع وزير التجارة التركي عمر بولات وممثلو مجلس التعاون الخليجي اتفاقًا لبدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

تأتي هذه الاتفاقية تتويجًا لحملة دبلوماسية نشطة أطلقتها تركيا عام 2020 لتعزيز العلاقات مع دول الخليج، حيث تم توقيع صفقات بمليارات الدولارات خلال هذه الفترة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات، وتسهيل الاستثمارات والتجارة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.

وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستخلق واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار، مما سيعزز فرص النمو الاقتصادي في كلا الجانبين.

وتسعى دول الخليج إلى الاستفادة من خبرات تركيا في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا، وذلك في إطار مساعيها لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط.

وتعكس هذه الخطوات حرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين تركيا ودول الخليج، وتأسيس شراكة اقتصادية قوية تُحقق مصالح جميع الأطراف.

يذكر أن التبادل التجاري بين الطرفين في عام 2021 بلغ 22 مليار دولار، مما يعكس البعد الاقتصادي الكبير للعلاقات بين دول المجلس وتركيا.