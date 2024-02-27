اتفاق للتجارة الحرة بين ماليزيا والإمارات بحلول يونيو 2024

تتوقع ماليزيا إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الإمارات العربية المتحدة بنهاية حزيران/يونيو المقبل، وفقًا لتصريحات وزير التجارة الماليزي تنكو زافرول عبد العزيز.

وأوضح الوزير في مقابلة مع وكالة “رويترز” خلال اجتماع منظمة التجارة العالمية في أبوظبي، أن بلاده تجري حاليًا الجولة الأخيرة من المباحثات مع الإمارات حول اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي بدأ العمل عليه العام الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز الاستثمار الإماراتي في ماليزيا، خاصة في قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي والمركبات الكهربائية والرقائق، مستفيدًا من وجود استثمارات بالفعل لشركة مبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، في ماليزيا.

ماليزيا مركز للاستثمارات الإماراتية في آسيا

وتسعى ماليزيا من خلال الاتفاق إلى أن تصبح مركزًا للاستثمارات الإماراتية في آسيا، مستفيدة من سلسلة من اتفاقات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات في السنوات الماضية، والتي تتضمن مزايا استثمارية وإلغاء للتعريفات الجمركية التقليدية على السلع والخدمات.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير الماليزي عن عدم إحراز تقدم ملموس في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بينما تجري بلاده محادثات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل لاتفاق تجاري مماثل.

وأشار الوزير إلى تباطؤ التقدم المحرز في اتفاق منطقة المحيطين الهندي والهادي الذي تقوده الولايات المتحدة، معربًا عن عدم تفاؤله بإمكانية إنجازه في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق تجاري آخر في المحيط الهادي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.