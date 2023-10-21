فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتجارةأخبار أريبيان بزنسأسواق المال

ماليزيا تقترح اتفاقية تجارة حرة بين “آسيان”و الخليج

منذ سنوات تسعى”آسيان” لتحقيق التكامل بين اقتصاداتها التي تبلغ قيمتها مجتمعة نحو 2.3 تريليون دولار من خلال التجارة والاستثمار .

فريق التحرير by فريق التحرير

قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ، إن بلاده تقترح إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي.

وأضاف في كلمة ألقاها في قمة (الآسيان) ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أمس، أن مثل هذا الاتفاق سيكون الأول من نوعه بين آسيان ودول الخليج.

وقال: “هذه الاتفاقية ضرورية لتعزيز النمو التدريجي والشامل والمستدام خاصة أننا نتعافى من جائحة كوفيد-19 ونواجه حالة من الغموض الجيوسياسي”، وفقا لـ “رويترز”.

وتسعى (آسيان) منذ سنوات إلى تحقيق التكامل بين اقتصاداتها التي تبلغ قيمتها مجتمعة نحو 2.3 تريليون دولار من خلال التجارة والاستثمار والمعايير المتوافقة والإجراءات الجمركية. وتضم الرابطة 10 دول يتجاوز عدد سكانها 600 مليون نسمة.

ومع ذلك، طال أمد جهود إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، مع سعي دول أعضاء تعتمد اقتصاداتها على الصادرات منفردة لتعزيز وصولها إلى أسواقها الرئيسية بمعزل عن الرابطة.

ورابطة آسيان جزء من الشراكة الاقتصادية للتعاون الإقليمي (آر.سي.إي.بي) إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...