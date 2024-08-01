فريق التحرير by فريق التحرير

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الخليج وإندونيسيا يطلقان مفاوضات اتفاقية تجارة حرة

أكد الجانبان الخليجي والإندونيسي على أهمية الاتفاق الجديد لبدء مفاوضات تجارية ستعزز التعاون الاقتصادي بينهما وتوسع فرص الاستثمار.

فريق التحرير by فريق التحرير
اتفاقية تجارة حرة

شهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، توقيع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي وزير التجارة بجمهورية إندونيسيا، على بيان مشترك يطلق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة واعدة بين دول المجلس وإندونيسيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.

أكد الجانبان الخليجي والإندونيسي على أهمية الاتفاق الجديد لبدء مفاوضات تجارية ستعزز التعاون الاقتصادي بينهما وتوسع فرص الاستثمار.

اتفاقية تجارة حرة

وقال الأمين العام إن توقيع هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا لرؤية قادة دول المجلس لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى، مثل إندونيسيا.

وأكد الأمين العام أن الاتفاقية الجديدة مع إندونيسيا ستساعد دول المجلس على تحقيق أهدافها الاقتصادية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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