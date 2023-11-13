تنمو التجارة الإلكترونية في المملكة بوتيرة سريعة وسط توقعات بارتفاع حجم إيراداتها، وبعد مرور 5 سنوات على صدور نظامها لتنظيمها باتت وجهة رواد الأعمال.

قالت نائب وزير التجارة والمشرف العام على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، أن التجارة الإلكترونية تشكيل 8% من إجمالي التجارة في المملكة خلال العام 2022.

و أضافت خلال فعاليات ملتقى “راد” لريادة الأعمال، شرق السعودية، من المتوقع أن تشهد التجارة الإلكترونية نموًا وازدهاراً بوصول إجمالي إيراداتها إلى 49 مليار ريال بحلول 2025، مشيرة إلى الإصلاحات التي نفذت الفترة الماضية لتحسين بيئة الأعمال، ومنها إعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال الأعوام الـ7 الماضية، إلى جانب الإصلاحات الإجرائية مثل تطوير ضوابط استطلاع آراء العموم حول مشروعات الأنظمة واللوائح قبل إقرارها.

كما تم طرح أكثر من 370 مشروعاً تشريعياً عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وإلغاء 485 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاع بهدف تسهيل رحلة المستثمر، واستحداث أكثر من 40 نشاطاً اقتصادياً لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، إضافة إلى عمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في جوانب تسهيل بدء وممارسة الأعمال في المملكة من خلال أكثر من 900 خدمة تتبع لما يزيد عن 60 جهة حكومية تقدم في فروع المركز المكانية الـ 17 الموجودة في 14 مدينة، ومنصة الأعمال التابعة له والتي بلغ عدد المستفيدين منها في العام الحالي مليون مستفيد.