إيباي تدفع 59 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

وافقت منصة التجارة الإلكترونية “إيباي” (ebay) على دفع 59 مليون دولار لتسوية قضية مع وزارة العدل الأميركية حول بيع آلات خاصة بإنتاج الأقراص الطبية، والتي تستخدم في صناعة الأدوية الأصلية والمقلدة على حد سواء.

وقامت إيباي ببيع آلاف من هذه الآلات، بالإضافة إلى منتجات أخرى لانتاج أقراص، مثل القوالب والطوابع وأجهزة التغليف.

وتستخدم شركات الأدوية الشرعية ماكينات الضغط على الأقراص لتصنيع الأدوية، ولكنها أيضًا أداة أساسية لصنع أقراص مقلدة.

ويستخدم المجرمون هذه الماكينات لصنع أدوية مزيفة تشبه أقراص الأدوية الحقيقية، وعادة ما تُباع في الشوارع أو عبر الشبكة المظلمة.

وعند استخدامها مع القوالب والطوابع، فإن هذه الأقراص المزيفة تشبه تمامًا النسخ الأصلية، وصولاً إلى الشعارات والحروف على كل جانب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الماكينات أن تصنع آلاف الأقراص في الساعة.

إيباي لم تمتثل للقواعد

وتفرض اللوائح على الشركات التي تبيع مثل هذه المعدات التحقق من هوية المشترين وإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) لمنع استخدامها غير القانوني. ويبدو أن منصة التجارة الإلكترونية لم تمتثل لهذه القواعد، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون المواد الخاضعة للرقابة.

وقال ممثل الادعاء الأميركي نيكولاس كيرست لشبكة إيه بي سي نيوز: “سهلت إيباي على الأفراد الحصول على آلات خطيرة يُحتمل استخدامها في صناعة أدوية مقلدة.”

وأضاف المدعي الأميركي هنري ليفينتيس: “بسبب تقصير إيباي في متطلبات الإبلاغ، تمكن أشخاص من إنشاء مصانع أقراص منزلية دون رقيب.”

إلى جانب الغرامة، وافقت إيباي على الالتزام باللوائح مستقبلًا، ما يعني مشاركة معلومات عن كل آلة تُباع مع إدارة مكافحة المخدرات. كما وجهت السلطات اتهامات لعدة أشخاص مرتبطين بشراء هذه الآلات من المنصة.

تكتسب هذه القضية أهمية بسبب المخاطر الصحية الجسيمة للأدوية المقلدة، التي قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الفنتانيل. يعتبر الفنتانيل مسؤولًا عن عدد كبير من حالات الوفاة بسبب الجرعات الزائدة في الولايات المتحدة، ولا ينبغي الاستهانة بمخاطره.

وهي ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيباي مشاكل قانونية. ففي السابق، دفعت الشركة 3 ملايين دولار لتسوية قضية مضايقة إلكترونية متعلقة بشحن حيوانات حية، وتواجه حاليًا دعوى قضائية بسبب السماح ببيع أجهزة تتجاوز ضوابط انبعاثات السيارات.