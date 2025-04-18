اتفاق أميركي أوكراني مرتقب لتطوير قطاع المعادن وإعادة إعمار كييف

أعلنت يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية، أن أوكرانيا والولايات المتحدة وقعتا مذكرة نوايا تهدف لتمهيد الطريق نحو شراكة اقتصادية وتطوير صناعة المعادن في أوكرانيا.

وأوضحت سفيريدينكو في منشور عبر منصة “إكس”، أن المذكرة تشمل أيضاً تأسيس صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا، ووقعها عن الجانب الأميركي وزير الخزانة سكوت بيسينت، بحسب الصور التي نشرتها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أن الاتفاق الكامل بشأن المعادن الحرجة سيُبرم خلال الأسبوع المقبل، ضمن خطة أوسع تضع كييف في موقع أفضل بينما تواصل واشنطن جهودها لعقد هدنة بين أوكرانيا وروسيا.

ويُعيد هذا الاتفاق المحتمل المحادثات بين كييف وواشنطن إلى المسار الصحيح، بعدما تعثرت في السابق نتيجة مشادة بين الرئيس زيلينسكي وترمب داخل المكتب البيضاوي. وتشير التصريحات إلى أن الطرفين توصلا إلى تفاهم حول ملامح الصفقة، والتي ستشكل حجر الأساس لإعادة إعمار أوكرانيا واستغلال ثرواتها المعدنية بعد الحرب.

الاتفاق يتضمن أولوية أميركية في الحصول على أرباح مشاريع المعادن المحوّلة إلى صندوق الإعمار، الذي ستشرف عليه الولايات المتحدة. وبدورها طالبت كييف بشروط أكثر عدلاً، مؤكدة رفضها اعتبار المساعدات الأميركية السابقة ديوناً مستحقة.

وخلال المفاوضات الأخيرة في واشنطن، قامت إدارة ترمب بتعديل تقديرها لقيمة المساعدات المقدّمة إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، حيث خفضتها من 300 مليار دولار إلى نحو 100 مليار، وهو رقم قريب من تقديرات كييف البالغة حوالي 90 مليار دولار.