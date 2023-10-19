إطلاق واجهة متجر “صناعة سعودية” على أمازون

أطلقت أمازون السعودية، واجهة متجر “صناعة سعودية” على موقع Amazon.sa، والذي يضم آلاف المنتجات المصنّعة محلياً والمعتمدة من برنامج “صُنع في السعودية” التابع لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وتهدف هذه الخطوة إلى ترويج المنتجات المحلية الصنع إلى الملايين من عملاء أمازون، والإسهام في دفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز قطاع ريادة الأعمال في السعودية تماشياً مع “رؤية المملكة 2030”.

وجاء الإعلان عن إطلاق واجهة متجر “صناعة سعودية” على هامش معرض “صُنع في السعودية” لهذا العام، وعقب توقيع اتفاقية تعاون بين شركة أمازون وهيئة تنمية الصادرات السعودية.

ويضم المتجر الجديد آلاف المنتجات المصنعّة محلياً ضمن العديد من الفئات وهي:

العناية الصحية الشخصية

الأدوات المنزلية

رعاية الأطفال

التجميل

المواد الغذائية

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير بالمناسبة: “يعمل برنامج “صنع في السعودية” على بناء مجتمع تعاوني تشكل الشركات المحلية محور اهتمامه. حيث يلعب البرنامج دوراً رئيسياً في دعم المنتجات السعودية والترويج لها تحت مظلة علامة تجارية موثوقة، مع مساعدتها على توسيع نطاق انتشارها وزيادة قدراتها التنافسية في الأسواق العالمية. إن اتفاقية الشراكة التي تجمعنا مع شركة أمازون تعزز التزامنا بتمكين المزيد من العلامات التجارية من توسيع نطاق التصنيع المحلي، مع ترسيخ مكانة المنتجات والخدمات السعودية باعتبارها خياراً مفضلاً لدى المستهلكين على المستويين المحلي والعالمي”.

يشار إلى أن آلاف الشركات المحلية تحمل شعار وشهادة برنامج “صُنع في السعودية” لتأكيد الجودة والأصالة. وتُتاح حالياً الفرصة لهذه الشركات للوصول إلى عملاء أمازون حول العالم من خلال خدمة “التسجيل العالمي” التي أطلقت مؤخراً على موقع Amazon.sa، وتفتح آفاقاً واسعة أمام البائعين في السعودية وتربطهم بمئات الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم أكثر من أي وقت مضى.

بدوره، قال مدير عام أمازون السعودية عبدو شلالا: “نفخر اليوم بإطلاق واجهة متجر “صناعة سعودية” على موقع Amazon.sa بالشراكة مع برنامج “صُنع في السعودية” لدعم البائعين من جميع الفئات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والإسهام بشكل أكبر في دعم الجهود نحو اقتصاد رقمي مزدهر. يدعم المتجر الجديد البائعين المحليين لتوسيع عملياتهم عبر التجارة الإلكترونية، ويُمكِّنهم من عرض آلاف المنتجات المحلية وغيرها من البضائع الفريدة التي تستقطب اهتمام العملاء في المملكة. ويُعَد إطلاق المتجر الجديد نقطة البداية نحو شراكة طويلة الأمد مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، والتي تؤكد التزامنا المُطلق في الاستثمار في الشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتزويدها بالأدوات والخدمات اللازمة لتحقيق النجاح والنمو”.