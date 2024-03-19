بعد تراجع أرباحها في 2023.. توقعات متشائمة لمبيعات “أودي” في 2024

وعلى الرغم من تحقيق الشركة الألمانية، زيادة كبيرة في المبيعات والإيرادات خلال عام 2023، إلا أن الأرباح المجمعة للعام الماضي تراجعت بشكل كبير.

وأعلنت “أودي” خلال المؤتمر الصحفي السنوي، عن تراجع الأرباح بنحو 12% بعد خصم الضرائب لتسجل نحو 6.8 مليار دولار.

وقال يورجن ريترسبرجر، كبير المسؤولين الماليين بالشركة الألمانية، إن التراجع يعود بشكل رئيسي إلى الانعكاسات الناتجة عن صفقات التحوط التي أبرمتها الشركة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

ووصفت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” توقعات الشركة لعام 2024، بأنها قاتمة، حيث تتوقع “أودي” انخفاض قيمة المبيعات من 69.9 مليار يورو إلى ما يتراوح بين 63 إلى 68 مليار يورو.

وتوقع كبير المسؤولين الماليين بالشركة الألمانية، أن عام 2024 سيكون أكثر تحديا من العام الماضي، قائلا إن هذا العام سيكون عاما انتقاليا للشركة، كما توقع ان تتزامن هذه التحديات مع زيادة كبيرة في استثمارات الشركة هذه العام أيضا.

وقال إن المنافسة بين شركات تصنيع السيارات العالمية ستصبح أشد وسيتعين علينا منح خصومات في بعض المجالات.

ومن المتوقع أن يؤدي إطلاق “أودي” لطرازات كيو6-إي ترون وايه6 إي-ترون وايه، إلى زيادة كبيرة في التكاليف، كما سيكون له تأثير سلبي مؤقت على مبيعات الشركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة مشاكل في توريد المحركات، بالتزامن مع التزام الشركة بالمواعيد المقررة للتخلي عن محركات الاحتراق، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للشركة جيرنوت دولنر، الذي كشف عن أن أودي ستقدم آخر طراز احتراق في عام 2026.

سيارات أودي الكهربائية قيد التنفيذ في الهند

من ناحية أخرى قال رئيس شركة أودي الهند، بالبير سينج ديلون، إن الشركة تتطلع لبدء التجميع المحلي للسيارات الكهربائية، حتى تتمكن من طرح سيارات بأسعار معقولة لتوسيع قاعدة عملائها في البلاد.

وقالت وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” الهندية اليوم الثلاثاء، إن الشركة الألمانية في الهند تستورد في الوقت الحالي مجموعتها الكاملة من السيارات الكهربائية التي تضم “كيو8 50 اي ترون” و”كيو8 55 اي ترون” و”كيو8 سبورت باك 50 اي ترون” و”كيو8 سبورت باك 55 اي ترون” و”اي ترون جي تي” و”آر إس اي ترون جي تي”.

وقالت الوكالة إن الشركة في الهند، تقوم بتجميع السيارات العاملة بمحركات البنزين مثل كيو 3 وكيو 3 سبورت باك وكيو 5 وكيو 7 وإيه 4 وإيه 6 في مصنعها بمدينة أورانجاباد بولاية ماهاراشترا، في وسط الهند.

وأضاف رئيس شركة أودي الهند، أن مباحثات التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية تجري حاليا بشكل فعال مع المقر الرئيسي للشركة.