بطاقات هدايا العيد الإلكترونية من أمازون السعودية.. إبداع فني لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت أمازون السعودية عن طرح إصدار جديد من بطاقات هدايا العيد الإلكترونية بالتعاون مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا التعاون للسنة الثانية على التوالي، حيث تهدف الشركة من خلاله إلى دعم المواهب الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة الفرصة لهم لعرض إبداعاتهم على منصة عالمية مثل أمازون السعودية.

وتضم مجموعة بطاقات هدايا العيد الإلكترونية الجديدة أعمالاً فنية من ابتكار فنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية الإرادة، تعكس تصورهم الخاص للعيد وما يعنيه بالنسبة لهم.

وتتوفر بطاقات هدايا عيد الفطر الإلكترونية من أمازون السعودية بفئات متنوعة تصل إلى 6 آلاف ريال سعودي، مما يُتيح للعملاء اختيار الهدية المناسبة لأحبائهم.

ويمكن شراء البطاقات بسهولة من خلال موقع Amazon.sa/giftcards أو من خلال تطبيق أمازون، مع إمكانية إضافة رسالة شخصية تُعبر عن مشاعر المُهدي.

تُتيح بطاقات هدايا عيد الفطر الإلكترونية للعملاء التسوق من ملايين المنتجات المحلية والعالمية من مختلف الفئات على Amazon.sa، بما في ذلك التجميل والأزياء والمنزل والمطبخ والإلكترونيات وغيرها.

تصميمات فنية تعكس روح العيد

وتضم بطاقات هدايا العيد الإلكترونية تشكيلة مميزة من رسمات يدوية صممها فنانون من ذوي الاحتياجات الخاصة من جمعية الارادة.

وقدمت هذا العام كل من ابتسام باجدبير ومحمدية زكري لمستهم الخاصة حول ماذا يمثل العيد لهم من خلال رسماتهم.

ويُسلط التصميمان الحصريان الضوء على أجواء الاحتفالات المرتبطة بالعيد وضمنها التجمعات العائلية والألعاب وزينة العيد والأضواء الملونة، والتي استوحت منها ابتسام باجدبير رسمتها. كما جسدت محمدية زكري روح العيد المبهجة في تصميمها من خلال رسم حلويات العيد التقليدية والشعبية التي تقدم للأحبة ضمن احتفالات العيد.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال عبدو شلالا، مدير أمازون في المملكة: “نفتخر بالتعاون مرة أخرى مع جمعية الإرادة وتمكين الفنانين السعوديين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عرض أعمالهم الفنية للملايين من العملاء. وخلال موسم العطاء، نقوم أيضًا باستثمار لدعم مؤسسة الإرادة في عملها لتمكين الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع أنحاء المملكة”.