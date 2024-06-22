ألمانيا تؤكد للصين أن الرسوم الجمركية ليست عقوبة

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمسؤولين صينيين في بكين اليوم السبت، أن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست “عقوبة”، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتعد زيارة هابيك للصين الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم باهظة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي دعما مفرطا.

وحذرت الصين أمس الجمعة قبل وصوله من أن تصاعد الاحتكاكات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى حرب تجارية.

وخلال اجتماعه مع تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، قال هابيك إن الرسوم الجمركية المقترحة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين.

ورد تشنغ شان جيه قائلاً إن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية ستضر بالطرفين، كما ذكرت وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية.

ودحض تشنغ مزاعم “القدرة الفائضة” في صناعة الطاقة الجديدة في الصين، ووصف هذه المزاعم بأنها تتعارض مع مبادئ السوق والمنطق السليم.

وقال تشنغ إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

وقال تشنغ إن العلامات التجارية الأجنبية تنشئ مصانع في الصين ليس بسبب الإعانات، ولكن لأن الصين تمتلك سلسلة صناعة السيارات الكهربائية الأكثر شمولاً والعمال المهرة في صناعة السيارات.

وقال تشنغ إن الطاقة الإنتاجية العالمية لسيارات الطاقة الجديدة أقل حالياً من الطلب في السوق، ويمكن لسيارات الطاقة الجديدة الصينية أن تساهم بشكل أكبر في التحول العالمي الأخضر ومنخفض الكربون.