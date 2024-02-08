أسهم علي بابا تواصل تراجعها

انخفضت أسهم شركة “علي بابا” بأكثر من 7% في هونغ كونغ يوم الخميس، بعد أن كشف عملاق التكنولوجيا الصيني عن أرقام مبيعات مخيبة للآمال وأعلن تأجيل خطط طرح وحدتين تابعتين له للاكتتاب العام.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوزيف تساي إنه “بالنظر إلى ظروف السوق الصعبة”، فإن المجموعة “ليست في عجلة” بشأن توقيت الاكتتابات الأولية (IPO) لشركة Cainiao، ذراعها اللوجستي، ومحلات البقالة Freshippo.

وأضاف: “ظروف السوق حاليًا ليست في حالة نعتقد فيها أنه يمكننا حقًا أن نعكس القيمة الجوهرية الحقيقية لهذه الشركات”.

وذكرت علي بابا في سبتمبر أنها ستفصل Cainiao في الاكتتاب العام. وفقًا لرويترز، تعود خطط إدراج سلسلة المتاجر Freshippo إلى تموز/يوليو 2022.

تأتي هذه الأنباء في وقت صعب على عملاق التكنولوجيا. في كانون الأول/ديسمبر، أعادت الشركة ترتيب صفوفها العليا بعد أن أحدث الأداء المتميز لمنافس ضجة في علي بابا.

قبل أسابيع فقط، دعا المؤسس المشارك جاك ما إلى “التغيير” في الشركة، بعد النجاح الكبير لمنافسة PDD (PDD)، المجموعة التي تقف وراء عملاق التسوق عبر الإنترنت الصيني Pinduoduo والشركة الناشئة للبيع بالتجزئة الأميركية Temu، التي زعزعت صناعة التجارة الإلكترونية في الصين.

ويبدو أن أرباح علي بابا الفصلية، التي صدرت يوم الأربعاء، تؤكد هذا الاتجاه. بلغت مبيعاتها 36.7 مليار دولار في الربع الذي انتهى في ديسمبر، بزيادة 5% عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات مجموعة من المحللين استطلعت آراءهم شركة Refinitiv.

وانخفض صافي الدخل بنسبة 77% إلى ما يزيد قليلاً عن 2 مليار دولار، وهو ما تقول الشركة إنه ناتج عن “انخفاض الدخل” من عملياتها، حسبما جاء في بيان.

كما فشل إعلان الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار، والذي قالت إنه يوضح ثقتها في أعمالها وتوقعات التدفق النقدي، في إثارة اهتمام المستثمرين. أغلق سهم علي بابا في نيويورك منخفضًا بنسبة 5.9% يوم الأربعاء.

كتب محللة سيتي أليشيا ياب في تقرير بحثي يوم الخميس: “بينما نحن نشيد بالن abordagem الاستباقية … لتعزيز وضع السوق، مع اشتداد المنافسة والعقبات الاقتصادية الكلية الصعبة، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا لأي مكاسب محتملة في الأسهم”.

في آذار/مارس 2023، أعلنت علي بابا عن أكبر عملية إعادة هيكلة منذ تأسيس ما للشركة. تم تقسيمها إلى ست وحدات منفصلة، بما في ذلك السحابة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والإعلام والترفيه – كل منها تحت إشراف رئيسها التنفيذي الخاص ومجلس إدارتها، ومعظمها مكلف بسعي الاكتتابات العامة أو جمع الأموال بشكل منفصل. ومنذ ذلك الحين، فقدت أسهمها المدرجة في نيويورك 25% من قيمتها.