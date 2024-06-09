قطر تطلق مبادرة لدعم أسعار الأضاحي وتوفير خراف مخفضة

تسعى السلطات القطرية إلى ضبط سوق المواشي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وتوفير الخراف المحلية والمستوردة لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.

حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية (ودام) عن مبادرة وطنية جديدة لدعم الإنتاج المحلي وأسعار الأضاحي لعام 2024، تبدأ هذه المبادرة من اليوم وتستمر حتى الأربعاء 19 يونيو 2024.

تهدف المبادرة إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، والحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار الأضاحي، وتوفير سلعة أساسية بسعر مقبول للمستهلكين.

أوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق مع ودام على توفير الخراف المحلية والمستوردة لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين، بواقع رأس واحد من الخراف الحية لكل مواطن، بشرط ألا يقل عمر المشتري عن 18 عامًا، مع ضرورة تقديم أصل البطاقة الشخصية لإتمام عملية البيع في المقاصب التابعة للشركة بمناطق الشمال، والخور، وأم صلال، والوكرة، والشحانية، وأبو نخلة.

وفقا للمبادرة، يبلغ سعر الخروف المحلي وزن 40 كيلو جراما فأعلى، وكذلك سعر المستورد وزن 40 كيلو جراما فأعلى، 1000 ريال. وستتولى ودام توفير الحظائر المناسبة والالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضحية الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المتفق عليها مع الوزارة.

أضافت الوزارة أن قيمة رسوم الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل 50 ريالا، وتشمل 34 ريالا رسوم التحميل، و16 ريالا رسوم الذبح والتقطيع والتغليف، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة. يمكن للمواطنين المستفيدين استخدام الكوبون الخاص بالذبح والتقطيع والتغليف من بداية المبادرة، حتى نهاية ديسمبر 2024، في حال عدم رغبة المستهلك بالذبح الفوري.

تؤكد الوزارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة، وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذ عملية بيع الأضاحي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.