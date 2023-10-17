أريبيان بزنس و WebEngage ينظمان في الرياض أكبر مؤتمر في آسيا لتعزيز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم

أصبحت مسألة الاحتفاظ بالعملاء وإشراكهم جزءًا لا يتجزأ من الأعمال في جميع أنحاء العالم، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً. ومع وجود سوق ديناميكي وسريع النمو، تبنت السعودية نهجاً رقمياً لتعزيز مشاركة العملاء، وتحفيز عمليات الشراء المتكررة، وتعزيز الولاء للعلامة التجارية.

وتعمل العلامات التجارية والشركات الناشئة والمنظمات الحكومية والمكاتب العائلية على تسخير البيانات لاستخلاص رؤى لمشاركة العملاء الشخصية. ونشهد موجة جديدة من مفكري “الاحتفاظ أولاً” بالعملاء والمسوقين المعاصرين الذين يقومون بتمكين المرحلة التالية من النمو لهذه المؤسسات.

ويعتبر مؤتمر EngageMint، وهو أكبر منصة للاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم في آسيا، محور هذه المقاربة. وقد أطلقت WebEngage مؤتمر EngageMint لجمع القادة من مختلف القطاعات في منصة واحدة لمناقشة أسباب وكيفية التسويق للاحتفاظ بالعملاء.

وعلى مر السنين، شارك أكثر من 250 من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار وقادة التسويق رؤاهم وأفضل الممارسات في تحليل بيانات العملاء وأدوات المشاركة والتخصيص مع الآلاف من الجماهير في مؤتمر EngageMint.

بعد النجاح الذي حققته في العديد من المراكز المالية، تنظم WebEngage بالشراكة مع “أريبيان بزنس” دورتها التاسعة من مؤتمر تعزيز مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2023، في فندق نارسيس الرياض، المملكة العربية السعودية.

وستركز هذه الدورة على مؤسسات التكنولوجيا الاستهلاكية وستتناول عقبات النمو التي تواجهها الشركات الحديثة.

وسيجمع هذا الحدث الحصري كبار المتخصصين في الصناعة لاستكشاف سبل المساعدة في وضع استراتيجية لنمو الأعمال المستدامة. والتسجيل في “مؤتمر EngageMint الرياض 23” متاح الآن.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين البارزين الذين تم تأكيد حضورهم في هذا المؤتمر ممثلون من “لين” Lean و”جي اتش سي” وGHC و”أيكيا”Ikea و”تيم هورتونز” Tim Hortons و”آفون”Avon، وسيتم الإعلان عن متحدثين آخرين قريباً. وقد ضمت الفعاليات السابقة متحدثين من قطاعات متنوعة، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من “اتش ان ايه كيه” HNAK، “إكستراستورز” eXtraStores، و”دهانات الجزيرة”، و”تويو” ToYou وغيرها.

وتمكن مؤتمر EngageMint، عبر السنين، من ترسيخ مكانته كمنصة محورية يلتقي فيها قادة الصناعة والمبتكرون والرواد لنشر الأفكار وتحفيز التغيير ورسم المسار للمستقبل. ومع تحول تركيز الشركات بشكل متزايد نحو الربحية، تكتسب مجالات مشاركة العملاء والاحتفاظ بهم أهمية كبيرة.

وتماشياً مع كل ما يتعلق بمؤتمر EngageMint، يمكن توقع مناقشات معمقة في التعلم المكثف، وفرصة التواصل مع المؤسسين، ومديري العمليات، ومديري المنتجات، والمسوقين للاحتفاظ بهم.

ويقدم “مؤتمر EngageMint الرياض 23” فرصة استثنائية لاستخلاص رؤى من دراسات الحالة الواقعية والوصول إلى كتيبات القواعد العملية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح المؤتمر التواصل مع محترفين ذوي التفكير المماثل لتوسيع شبكة الشركات. للتسجيل ومعرفة جدول الأعمال الكامل، يرجى تصفح الرابط: https://webengage.com/engagemint-riyadh-23/.