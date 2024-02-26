فريق التحرير by فريق التحرير

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أبوظبي تجمع العالم لصياغة مستقبلٍ أفضل للتجارة

تستضيف أبوظبي مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي سيناقش عدة قضايا أهمها قواعد التجارة العالمية، ودعم الدول النامية، وحماية الملكية الفكرية

فريق التحرير by فريق التحرير
أبوظبي

تحتضن العاصمة الإماراتية أبوظبي مؤتمرًا وزاريًا استثنائيًا لمنظمة التجارة العالمية من 26 وحتى 29 شباط/فبراير الجاري، بمشاركة 164 دولة عضو في المنظمة.

ويُعقد هذا المؤتمر في ظلّ ظروفٍ عالميةٍ مُعقدةٍ تتميز بتوتراتٍ جيوسياسيةٍ متصاعدةٍ واضطراباتٍ في حركة نقل البضائع عبر العالم، ممّا يُضفي أهميةً استثنائيةً على هذا الحدث.

وتُوجّه الأنظار إلى هذا المؤتمر لمعرفة ما إذا كانت الدول الأعضاء ستتمكن من التوصل إلى إجماعٍ حول قراراتٍ حاسمةٍ تُحسّن من نظام التجارة العالمي وتُعزّز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.

وتؤكد المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو-إيوالا، على أهمية هذا المؤتمر، مُشددةً على ضرورة تكاتف الدول الأعضاء لإيجاد حلولٍ مشتركةٍ لضمان استقرار التجارة العالمية.

وتُشارك الإمارات، بصفتها المُضيفة للمؤتمر، في الجهود الرامية إلى إنجاحه وتحقيق نتائجٍ إيجابيةٍ تُساهم في تعزيز التجارة العالمية وتُعزّز من دور المنظمة في هذا المجال.

ويُتوقع أن يشهد المؤتمر مناقشاتٍ صعبةٍ حول العديد من القضايا، أهمها قواعد التجارة العالمية، ودعم الدول النامية، وحماية الملكية الفكرية، والإصلاحات المُقترحة لمنظمة التجارة العالمية.

ويُعول على هذا المؤتمر لِإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في مسار منظمة التجارة العالمية، وخلقِ نظامٍ تجاريٍ عالميٍ أكثر عدلًا واستدامةً

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...