إطلاق منصة إنفيستيرا+ لعرض معلومات السوق في الشرق الأوسط

أطلقت إنفيستيرا، منصة الجيل الجديد لإدارة الاستثمارات التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، منصة إنفيستيرا+ التي تشكل أحدث إضافاتها، ويأتي إطلاق المنصة المتكاملة والقائمة على التكنولوجيا استجابةً لمتطلبات النمو في قطاع ريادة الأعمال والفرص الاستثمارية المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف المنصة إلى إحداث ثورة في مجال أبحاث السوق والفرص الاستثمارية على مستوى المنطقة من خلال توفير معلومات شاملة حول أحدث تطورات السوق وأخبار المستثمرين، فضلاً عن طرح فرص استثمارية في الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

حرصت الشركة القائمة على الحلول التقنية منذ تأسيسها في عام 2018 على توفير خدمات مميزة للخبراء الماليين ضمن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقد ساعدتهم على تحسين وتبسيط مسارات العمل. وستتيح منصة الأبحاث الرائدة في السوق إنفيستيرا+، ثاني المنصات الفاعلة لدى الشركة المؤسّسة، للمستخدمين إمكانية التعرف على رؤى الشركة، وذلك بدءاً من الشركات الناشئة في مراحلها الأولية ووصولاً إلى الشركات العامة، ما يقدم للعملاء معلومات قيّمة تساعدهم في عمليات اتخاذ القرار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددٌ من العوامل التي تشجع على ظهور منظومة فعالة من الشركات الناشئة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحسب ما ورد في أحد التقارير الصادرة عن منتدى ماساتشوستس للتكنولوجيا، ما يوفر فرصةً مثاليةً للمستثمرين المحتملين. كما أن عدد الاتفاقيات المبرمة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أساس سنوي قد ازداد منذ عام 2015، واشتمل ذلك أكثر من 200 صفقة جرت في عام 2019 وحده. ترى إنفيستيرا أن ذلك يفتح الباب أمام عدد كبير من الفرص الاستثمارية غير المُستغَلة، خاصةً وأن التقرير قد ذكر عدم رغبة المستثمرين بالمخاطرة، ما يجعل تمويل المراحل الأولية من المشاريع خياراً غير مُشجّع بالنسبة للكثيرين.

وفي معرض تعليقه، قال محمود سليمان، مدير شركة إنفيستيرا لإدارة الاستثمارات: “يوفر معظم مزودي عمليات تحليل البيانات حلولاً أساسيةً مثل أدوات التتبع والأخبار والملفات التعريفية وتحليلات أو معلومات حول المنافسين، لكن ما ينقصهم هو تقديم باقة متكاملة من المعلومات المالية والتي تعتبر عاملاً جوهرياً بالنسبة لمدراء المحافظ الاستثمارية المخضرمين. ستقدم منصة إنفيستيرا+ تغطيةً لكافة الشركات الناشئة والخاصة والعامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب باقة من المعلومات المالية المصممة خصيصاً للمؤسسات المالية والمستثمرين”.

أبرمت منصة إنفيستيرا+ منذ إطلاقها شراكةً ناجحةً مع “Crunchbase”، قاعدة البيانات الشهيرة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات. وتشتمل الوظائف الواسعة للمنصة على أدوات بحث فوري عن الشركات الناشئة والمستثمرين والفرص والفعاليات الجارية وغيرها الكثير. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خوارزميات خبراء إنفيستيرا.

وتضم منصة إنفيستيرا+ ميزة iKnowledge Graph الفريدة، والتي تتيح للمستخدمين منصةً تفاعليةً تمكّنهم من تصوّر كامل المنظومة -بدءاً من معلومات حول المستثمرين والمشاريع الاستثمارية ووصولاً إلى المؤسّسين والموظفين الحاليين. وعلاوةً على ذلك، تضمن إنفيستيرا أمان البيانات من خلال نظام تشفير متقدم، ويعتبر معيار الحماية هذا من أبرز متطلبات العملاء في المشهد التقني الحالي.

وتحدث محمود سليمان عن وظائف المنصة بقوله: “تقدم منصة إنفيستيرا+ للعملاء نافذة واسعة على الملفات التعريفية للشركات والمستثمرين وتفاصيل حول الموظفين والمستثمرين وعمليات جمع الأموال والتواصل وأخبار وفعاليات الشركات، وهذه الخدمات هي ما يجعلها متفردةً عن باقي المنصات في المنطقة، فعملية البحث عن الشركات الناشئة والمستثمرين والفرص والفعاليات الرائجة لا تنتهي عند حدّ معين”.